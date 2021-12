Saiba se você tem precatórios a receber no Dei Valor

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Mudanças na PEC dos Precatórios provocou preocupação em quem tem alguma ação que vencida na Justiça e alguma quantia a receber. O programa sobre finanças pessoais vai ao ar às quartas-feiras no Youtube e Tik Tok do O POVO

A PEC dos precatórios que está que foi discutida no Congresso para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil deve prolongar a espera de quem tem algum dinheiro a receber de ações vencidas em definitivo na Justiça contra a União. Neste episódio do Dei Valor mostramos como você pode ser afetado pelas mudanças.

O Dei Valor desta quarta-feira, 1º de dezembro, traz todas as informações para você entender o impacto dessa alta para o seu bolso. Os episódios vão ao ar às 16 horas, no Youtube e TikTok do O POVO.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja tudo o que se sabe sobre o novo Auxílio Brasil

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e Tik Tok do O POVO

Quando: quartas-feiras, às 16h

Já viu os outros episódios do Dei Valor?

1º episódio

2º episódio

3º episódio

4º episódio

5º episódio

6º episódio

7º episódio

8º episódio

9º episódio

10º episódio

11º episódio

12º episódio

13º episódio

15º episódio

16º episódio

17º episódio

18º episódio

19° episódio

20º episódio

21º episódio

22º episódio

23º episódio

24° episódio

25° episódio

26° episódio

Economia na Real | Entenda tudo sobre a disparada dos preços dos combustíveis no Brasil no vídeo abaixo

Tags