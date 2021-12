CPI do Reino Unido acelera e sobe 5,1% na comparação anual de novembro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido avançou 5,1% em novembro deste ano ante igual mês de 2020, aceleração em relação à alta de 4,2% registrada no acumulado de 12 meses até outubro, informou nesta quarta-feira o escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês).

O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço anual de 4,9% no mês passado. Em relação a outubro, a inflação ao consumidor britânica subiu 0,7% em novembro, ante consenso de ganho de 0,5%.

O núcleo do CPI também subiu 0,5% no mês e 4,0% na comparação anual em novembro. Os números também superaram as previsões de altas de 0,3% e 3,8%, respectivamente. Com informações da Dow Jones Newswires.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags