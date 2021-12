Conselheira do Cade vota pela aprovação com restrições da fusão Unidas-Localiza

A conselheira Lenisa Prado, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), votou pela aprovação da compra da Unidas pela Localiza com a adoção de restrições, que foram acertadas com as empresas. Segundo a conselheira, o acordo firmado é sigiloso e os termos não foram divulgados durante a leitura de seu voto.

Resumidamente, ela disse que as empresas terão de realizar desinvestimentos no mercado de locação de veículos, o mais sensível do ponto de vista concorrencial.

Além disso, as empresas também terão de realizar desinvestimentos nos mercados de veículos usados em alguns estados.

As empresas também não poderão participar de operações de compra de empresas no mercado de locação de veículos nos próximos três anos, a partir da decisão do Cade.

