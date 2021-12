Câmara encerra discussão de BR do Mar e inicia votação de parecer do relator

A Câmara encerrou a discussão em plenário do projeto de lei que institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, chamado de BR do Mar, e iniciou a votação do parecer do relator, deputado Gurgel (PSL-RJ). Líderes partidários agora orientam suas bancadas.

Os deputados rejeitaram mais cedo um requerimento apresentado pelo PSOL para retirar a matéria da pauta da sessão.

O PL do BR do Mar, que tem como um dos pilares a flexibilização do afretamento de embarcações estrangeiras para serem usadas na cabotagem, passou no Senado em novembro, mas voltou para análise da Câmara porque os senadores fizeram modificações.

