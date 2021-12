Vendas de aços planos caem 16,8% em novembro ante mesmo período de 2020

As vendas de aços planos pelas distribuidoras caíram 16,8% em novembro, na comparação com o mesmo período do ano passado, para 282,2 mil toneladas. Em relação a outubro deste ano, a queda foi de 3,8%. Segundo dados do Instituto Nacional dos Distribuidores de Aço (Inda), as compras no mês de novembro deste ano caíram 2,9% em relação a novembro do ano passado, para 283,2 mil toneladas. Perante outubro, a queda foi de 1,1%.

Em número absoluto, o estoque de novembro obteve alta de 0,1% em relação ao mês anterior, atingindo o montante de 827,1 mil toneladas contra 826,2 mil. O giro de estoque fechou em 2,9 meses.

As importações encerraram o mês de novembro com alta de 110,6% em relação ao mês anterior, com volume total de 241,5 mil toneladas contra 114,7 mil. Comparando-se ao mesmo mês do ano anterior (99,3 mil toneladas), as importações registraram alta de 143,2%.

Para dezembro de 2021, a expectativa da rede associada é de que as compras tenham uma queda de 15% e as vendas uma queda de 18% perante a novembro.

