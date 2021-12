PIB do G-20 acelera e cresce 1,7% no terceiro trimestre ante o segundo, diz OCDE

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países do G-20 cresceu 1,7% entre o segundo e terceiro trimestre de 2021, após uma taxa de crescimento trimestral moderada de 0,4% no segundo trimestre, de acordo com estimativas preliminares da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Segundo a OCDE, o crescimento relativamente forte reflete uma recuperação na Índia, onde o PIB aumentou 12,7% no terceiro trimestre, após uma contração de 11,6% no segundo trimestre, impulsionado principalmente por investimentos fixos e consumo privado.

No entanto, vários outros países registraram uma desaceleração ou contração no crescimento do PIB. Na China, o crescimento trimestral do PIB desacelerou de 1,2% a 0,2%, e na Coreia do Sul de 0,8% a 0,3%, no terceiro trimestre de 2021.

A atividade econômica registrou contração trimestral na Austrália (-1,9%), África do Sul (-1,5%), Japão (-0,9%), Indonésia (-0,6%) e México (-0,4%), e continuou a contrair no Brasil (-0,1%).

Enquanto o PIB da área do G-20 como um todo excedeu seu nível pré-pandêmico no primeiro trimestre de 2021, metade das economias do G-20, incluindo todas as economias do G-7, exceto os Estados Unidos, permanecem abaixo dos patamares anteriores à emergência da covid-19

