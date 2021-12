Na China, PBoC reforça compromisso com câmbio flexível e yuan em 'nível razoável'

A liderança Banco do Povo da China (PBoC) reiterou compromisso com a flexibilidade do câmbio e afirmou que pretende manter a paridade do yuan para o dólar em um nível "razoável". A cúpula do BC chinês se reuniu em conferência para estabelecer planos para o ano que vem, nesta terça-feira, 14.

Segundo comunicado, os dirigentes enfatizaram objetivo de assegurar uma política monetária "flexível e apropriada", a fim de garantir liquidez em patamar "razoável".

O PBoC também ressaltou intenção de promover a redução dos custos de crédito corporativo.

