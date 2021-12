Chile: BC eleva taxa básica de juros em 1,25 pp, de 2,75% para 4% ao ano

O Banco Central do Chile elevou sua taxa básica de juros em 1,25 ponto porcentual, de 2,75% para 4,0% ao ano, informou nesta terça-feira, 14, a instituição. A decisão foi unânime entre os membros do Conselho e segue um aumento de mesma proporção firmado no mês anterior.

Em comunicado após reunião de decisão monetária, o BC observou que as perspectivas para a atividade econômica mundial se moderaram, especialmente para as economias emergentes. "A persistência de restrições globais de oferta continuou a impactar o desempenho de alguns setores, em um contexto no qual os riscos de pandemia ainda estão presentes", disseram os membros.

Os dirigentes pontuaram que a inflação continuou a subir, inclinando-se a níveis elevados e dando sinais de maior persistência em diversos países. No Chile, a inflação anual subiu 6,7% em novembro. Eles ressaltaram o aumento dos preços voláteis - 10,5% em novembro, na comparação anual -, especialmente de combustíveis, alimentos e serviços que foram reativados após o momento mais crítico da pandemia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags