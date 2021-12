Opep diminui previsão para oferta de petróleo do Brasil a 3,64 milhões de bpd

Em relatório mensal divulgado nesta segunda-feira, 13, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) diminuiu a sua previsão para a oferta brasileira da commodity este ano de 3,72 milhões de barris por dia (bpd) a 3,64 milhões de bpd.

O cartel destaca que a produção de outubro no Brasil caiu 220 mil de barris por dia em outubro ante setembro, a 2,78 milhões de barris por dia, principalmente devido à manutenção do campo em Búzios.

De acordo com o relatório, a manutenção impactou a produção de petróleo bruto em 2021 e espera-se que continue até o final do ano. "Além disso, medidas de saúde e segurança relacionadas ao à covid-19 nas plataformas de produção, atrasos no início do projeto e fortes declínios naturais em campos maduros offshore, principalmente na Bacia de Campos, também contribuíram ao desempenho insuficiente na produção."

Para 2022, apesar de ainda haver previsão de alta, o grupo revisou para baixo a produção brasileira a 3,84 milhões de bpd.

A expectativa é de que o oferta se eleve devido dois novos projetos: Mero-1 (Guanabara), com início previsto para 2021 e Peregrino-Fase 2.

Além disso, em Búzios, uma quinta unidade, o FPSO Almirante Barroso - a ser fornecido pela japonesa Modec - iniciará a operação em 2022.

