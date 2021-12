Guedes: Juros sobem pela inflação, e não por desequilíbrio fiscal, como antes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, sustentou neste domingo, 12, que os juros estão sendo pressionados no Brasil pela inflação, um fenômeno global, e não pelas manobras feitas no regime fiscal dentro da PEC dos Precatórios.

"Os juros sobem pela inflação, e não por desequilíbrio fiscal, como antes", comentou o ministro durante entrevista ao programa Canal Livre, da Band. Num esforço para minimizar o impacto da PEC - que, conforme suas contas, eleva o déficit fiscal primário do ano que vem de zero para 0,5% do PIB -, o ministro foi enfático ao dizer que não houve descontrole e populismo fiscal na medida.

Na sequência, justificou que a elevação do teto dos gastos - lembrando novamente que não foi uma ideia sua - tornou-se necessária pela escalada da inflação, elevando gastos indexados do orçamento. "O teto, em termos reais, está sendo respeitado."

Guedes disse também que não relativiza a preocupação sobre o impacto do aumento dos juros na atividade econômica. "Isso é fato e vai acontecer." Porém, ele salientou que, de outro lado, o Brasil tem R$ 600 bilhões em investimentos contratados, o que deve ser um motor de crescimento a partir do ano que vem.

