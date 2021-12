BCE: Vice-presidente Luis de Guindos testou positivo para covid

Vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos testou positivo para covid-19 no sábado, 11, e agora está em isolamento, informou neste domingo a autoridade monetária em comunicado em seu site. Sua infecção não afetará a reunião de política monetária deste semana, que termina na quinta-feira, 16, segundo o BC comum.

De acordo com o BCE, Guindos não esteve em contato próximo na última semana com a presidente da instituição, Christine Lagarde, e seus sintomas são leves até o momento. O vice-presidente já recebeu ambas as doses da vacina contra a doença e trabalhará de casa até segundo aviso.

