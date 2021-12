Mega-Sena de Natal chega a R$ 3 milhões neste sábado; veja como participar

A Mega-Sena pode pagar R$ 3 milhões neste sábado, 11. Será o 2.437 concurso e o sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e YouTube.

Sobre o assunto Resultado da Loteria Federal 5621 de hoje, sábado, 11 de dezembro (11/12)

Resultado da Quina, Concurso 5728, hoje, sábado, 11 de dezembro (11/12)

Será o último sorteio da Mega-Semana de Natal, que realiza três sorteios. Além disso, é a oitava e última Mega-Semana do ano. É também a penúltima semana de sorteios regulares da Mega-Sena antes do concurso especial Mega da Virada, que oferece o prêmio milionário estimado em R$ 350 milhões e que não acumula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o País, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking para clientes do banco. O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50.

Conforme cálculos caixa, o valor de R$ 3 milhões rende R$ 13,6 mil de rendimento no primeiro mês de poupança Caixa. Em imóveis, o valor é suficiente para comprar 12 apartamentos de R$ 250 mil cada.

Sobre o assunto Resultado da Dupla Sena, Concurso 2309, hoje, sábado, 11 de dezembro (11/12)

Resultado Dia de Sorte, Concurso 542, hoje, sábado, 11 de dezembro (11/12)

Resultado da Mega Sena, Concurso 2437, hoje, sábado, 11 de dezembro (11/12)

Federal de Natal



Neste ano ainda tem o sorteio de Natal da Loteria Federal e os bilhetes já podem ser adquiridos nas lotéricas. Serão R$ 1,35 milhão para os ganhadores de cada uma das duas séries do sorteio de 24 de dezembro.

O bilhete pode ser comercializado inteiro (R$ 100) ou em fração (R$ 10). Cada bilhete possui dez frações e a premiação é proporcional ao que você adquire. A modalidade possui a maior probabilidade de acerto do prêmio principal, além da maior chance de ganhar algum prêmio, pois a cada cinco bilhetes, um é premiado.

Tags