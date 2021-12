Fitch reafirma rating do Reino Unido em AA-, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou o rating do Reino Unido em AA- nesta sexta-feira, 10, com perspectiva estável. Em comunicado, a agência de classificação de risco diz que nota de crédito equilibra uma economia diversificada e avançada, por um lado, com um alto e crescente endividamento do setor público, de outro.

"O status da moeda de reserva da libra esterlina, o profundo mercado de capitais e os fortes indicadores de governança dão suporte aos ratings", acrescenta a Fitch.

A rápida recuperação econômica do Reino Unido é apoiada pela reabertura da economia após o bloqueio do primeiro trimestre de 2021, o progresso no programa de vacinação e nos mecanismos de suporte salarial e de emprego do governo, segundo a agência. A Fitch elevou sua projeção de crescimento do PIB do país para 2021 para 6,9%, e espera que a economia cresça 5,0% em 2022.

Os riscos de curto prazo para as perspectivas de crescimento estão centrados no impacto potencial da variante Ômicron do coronavírus no Reino Unido e nos principais parceiros comerciais, alerta. No médio prazo, o crescimento cairá para 2,2% em 2023, antes de cair para 2,0% conforme o hiato do produto se feche em 2026, projeta a Fitch.

"Consideramos que o Brexit tem reduzido as perspectivas de crescimento no médio prazo e pesa na recuperação dos volumes de comércio e complementando as atuais restrições do mercado de trabalho", aponta a agência, lembrando que o comércio com a União europeia segue em níveis abaixo dos de antes da pandemia.

