Demanda total da Azul cresce 45% em novembro ante igual mês do ano passado

A Azul divulgou nesta sexta-feira, 10, seus dados operacionais do mês de novembro. A demanda (RPKs) total cresceu 45%, enquanto a oferta (ASKs) avançou 47,6%, resultando em uma queda de 1,5 ponto porcentual (p.p.) ante igual mês do ano passado, para 81,5%.

No mercado doméstico, a demanda subiu 44,6% na mesma base de comparação, enquanto a oferta avançou 48,9%, com recuo de 2,5% na taxa de ocupação para 81,3%.

No mercado internacional a demanda teve crescimento de 52%, com aumento de 30,3% na oferta e avanço de 12,1% p.p. Na taxa de ocupação para 84,7%.

Na comparação com novembro de 2019, o tráfego doméstico de passageiros aumentou 22,9%, frente a um aumento de 24,2% da capacidade doméstica, resultando em uma taxa de ocupação de 81,3%.

"Em novembro, continuamos observando a melhora nas tendências de reservas no Brasil, impulsionada por uma das maiores taxas de vacinação do mundo. Nossos fortes números de tráfego demonstram claramente asustentabilidade das vantagens competitivas do nosso modelo de negócio, enquanto emergimos da crise ainda mais fortalecidos", destaca o CEO da Azul, John Rodgerson, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

