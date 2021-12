Camilo: 'É lamentável o Governo Federal não exigir vacinação de quem entra no País'

Governador manifestou reprovação à decisão do Governo Federal no que diz respeito à entrada de viajantes de outros países no Brasil por via aérea

O governador Camilo Santana (PT) condenou, durante almoço promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), nesta sexta-feira, 10, a não exigência do comprovante de vacina de turistas estrangeiros estabelecida em portaria do Governo Federal.

“É lamentável porque se você for hoje para viajar para qualquer país da Europa, nos EUA, eles exigem documento de vacinação. Então assim é lamentável porque nós sabemos que o vírus quando veio para o Brasil veio através dos nossos aeroportos”.

Sobre o assunto Fortaleza é a 8ª cidade com maior movimentação aérea do Brasil

PTB vai ao Supremo contra passaporte da vacina em seis Estados e no Rio

Projeto que prevê multa a quem fraudar comprovante de vacina em Fortaleza ganha relator

Regras sanitárias para entrar no Brasil serão adiadas em uma semana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele também lembrou que o Governo do Ceará já havia tentado entrar na Justiça para poder tomar decisões no sentido de bloquear voos internacionais no momento mais crítico da pandemia. Mas a decisão foi derrubada na Justiça.

Camilo ressalta que a medida é importante até para garantir a retomada do turismo. “É lamentável o Governo não exigir o passaporte de vacinação daqueles que entram no País até para evitar qualquer tipo de nova variante se inserindo no País. Queremos abrir o turismo, queremos que as pessoas venham, mas com segurança e dar segurança aos cearenses e brasileiros”. Ainda nesta sexta, o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus vai analisar quais medidas o Ceará pode tomar diante deste cenário.

Regras para entrada de estrangeiros

Na quinta-feira, 9, foram publicadas novas regras definindo os critérios para entrada de estrangeiros no Brasil por vias aérea, marítima e terrestre.

Apesar da não exigência do comprovante de vacinação, a portaria estabeleceu a obrigatoriedade de quarentena de 5 dias aos visitantes não vacinados e de testes negativos para a Covid-19. As medidas entrariam em vigor neste sábado, 11, mas devem ser adiadas em 7 dias, segundo indicou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por conta da invasão hacker ao site da Pasta e ao ConecteSUS. (Com informações do repórter especial Armando Oliveira de Lima)

Tags