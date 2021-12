CIEE abrirá 55 mil vagas de estágio até janeiro de 2022; veja como se candidatar

A entidade estima que de todas as vagas que serão abertas apenas no período de fim e início de ano, 88,8% serão postos de estágio remunerado e 11,2% para o programa Aprendiz

Entre dezembro deste ano e janeiro de 2022, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) projeta abertura de no mínimo 55 mil vagas sazonais de estágio e aprendizagem em São Paulo e outros 19 estados, incluindo o Ceará.

A entidade estima que de todas as vagas que serão apenas no período de fim e início de ano, 88,8% serão postos de estágio remunerado e 11,2% para o programa Aprendiz.

O número de postos representa o fim de contratos já existentes e impossibilitados de renovação. Deste modo, as empresas deverão ir em busca de novos estudantes para integrarem seus respectivos quadros de funcionários.

Mesmo com o montante significativo, o total esperado pelo CIEE para o começo de 2022 é 12,7% menor do que o registrado na passagem de 2019 para 2020, antes da pandemia de Covid-19, quando foram computadas 61.985 vagas de estágio e aprendiz.

“A abertura de vagas vem crescendo, mas em ritmo lento e ainda aquém dos níveis pré-pandemia. Por isso, é um ótimo momento para o jovem se candidatar. Além disso, o CIEE criou uma série de ferramentas que podem ajudar o candidato a se destacar", esclarece Humberto Casagrande, CEO do CIEE.

Como se candidatar para vagas abertas de estágio?

Para participar dos processos seletivos conduzidos pelo CIEE é necessário estar cadastrado na plataforma do Centro. Será necessário informar dados como:

Nome

Endereço

CEP

E-mail

Telefone

Informações sobre nível de educação formal

Na plataforma de cadastro, após ter o registro concluído, será possível acessar uma série de conteúdos informativos e matérias de auxílio para qualificação profissional e também de técnicas de apresentação, entrevista e relacionamento em grupo para seleções de emprego.

Dúvidas e esclarecimentos podem ser atendidas no “Fale com o CIEE” no portal da instituição, ou no número 3003-2433, sendo por ligação ou mensagem de Whatsapp.

