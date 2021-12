Shoppings de Fortaleza projetam pelo menos 29 novas operações até 2022

Marcas como Nike, Brooksfield Donna, The Waffle King, Leão 1918, Ice Land e Mk Digital estão entre as inaugurações planejadas

Escolhidos por metade dos consumidores para as compras de Natal (ou por mais de dois terços se incluídos os centros comerciais), os shopping centers de Fortaleza miram não apenas atrair mais clientes com promoções e campanhas, mas também com abertura de pelo menos 29 novas operações, entre lojas e postos de serviços públicos ao consumidor.



No Iguatemi Fortaleza, por exemplo, estão certas as chegadas da Nike, da Brooksfield Donna e da The Waffle King em 2022. “Temos várias outras negociações importantes em andamento, que anunciaremos no momento oportuno”, destacou Wellington Oliveira, superintendente do shopping. Ele acrescentou que “a expectativa é de crescimento de 20% neste ano em relação a 2019, ano que antecedeu a pandemia”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o superintendente regional do RioMar (do grupo JCPM), Gian Franco, afirmou que “o ritmo de retomada deve levar as vendas a 30% acima das vistas em 2020 e também à casa dos dois dígitos em relação a 2019”. A rede tem confirmadas 17 novas lojas para 2022 e três com perspectivas para abrir ainda em 2021 (Leão 1918, Ice Land e Mk Digital). Desse total, 14 serão instaladas na unidade Fortaleza e seis na Kennedy.

Por sua vez, Marcilene Pinheiro, superintendente do shopping Benfica, afirma que o empreendimento está com Área Bruta Locável (ABL) praticamente lotada. “Neste último semestre, tivemos grandes inaugurações. Podemos citar as Casas Bahia e as Casas Freitas. Para 2022, o público poderá usufruir de mais serviços. Teremos a inauguração dos postos de atendimento do Detran e do Tribunal de Justiça do Ceará”, listou.

LEIA TAMBÉM | Inaugurações reduzem desocupação em shoppings, mas número de lojas cai em dois anos

Por meio de nota, o shopping Del Paseo informou ter a expectativa de crescimento de 20% nas vendas em relação a período equivalente de 2020. O comunicado acrescenta que “esse incremento será motivado pela confiança do consumidor que temos verificado nos últimos meses, bem como pela abertura de novas operações, como as lojas Mundo Verde, Adcos, Óticas Carol, Ortobom e nossa campanha de Natal”.

No cenário nacional, o presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Glauco Humai, observa que “os shoppings são locais que lançam novas tendências e, hoje, são praticamente um social hub, um local procurado pelas pessoas para socialização, onde elas querem passar bons momentos e consumir. Isso faz com que as principais marcas reconheçam esse potencial e invistam nos shoppings”. (Colaborou Alan Magno)

Tags