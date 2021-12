FGV: IGP-M cai 0,22% na 1ª prévia de dezembro (+1,57% na 1ª leitura de novembro)

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) teve deflação de 0,22% na primeira prévia de dezembro, após fechar novembro com alta de 0,02%, informou nesta quinta-feira, dia 9, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na mesma prévia do mês anterior, o índice havia avançado 1,57%.

A deflação do IGP-M foi puxada pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), que caiu 0,61% no primeiro decêndio de dezembro. O indicador de preços no atacado havia registrado deflação de 0,29% em novembro e alta de 1,93% na mesma prévia do décimo primeiro mês.

Em contrapartida, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) avançou a 0,97% na primeira leitura de dezembro, de 0,93% no fechamento do mês anterior e 0,65% na prévia de novembro. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) subiu 0,51% na primeira prévia de dezembro, contra 0,80% no fechamento de novembro e 0,40% no primeiro decêndio do mês anterior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags