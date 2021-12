61% das empresas abertas em novembro são microempreendedores individuais no Ceará

O levantamento é da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) e mostra que foram 8.676 novos negócios registrados em novembro

Do total de empresas abertas em novembro no Ceará, 61% são microempreendedores individuais. Foram 8.676 novos negócios registrados e 7.114 foram MEIs.

O levantamento foi divulgado pela Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) e mostra que o número de aberturas superou igual mês do ano anterior.

Além disso, a quantidade de pessoas formalizando seu negócio como MEI aumentou ante novembro de 2020, quando atingiu 6.861 à época.

Serviços foi o setor com mais aberturas (4.875), seguido de comércio (3.046) e indústria (755). Em 2020, o segmento de maior destaque havia apresentado 4.286 registros em novembro.

Na análise da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios teve mais constituições no último mês, com 963 registros. Em seguida, com 682, o comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

Em relação aos encerramentos, o mês passado apresentou 3.244 empresas extintas, conforme a Jucec.

