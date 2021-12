Para Guedes, BC agiu rápido para enfrentar a alta da inflação

O ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou nesta quarta-feira, 8, que o Banco Central agiu rápido para enfrentar a alta da inflação que, repetiu ele, tem subido no mundo todo. "Eu acho que vamos controlar a inflação antes dos países mais avançados. A inflação será um grande problema para o mundo nos próximos dez anos, mas o Brasil está institucionalmente equipado para combatê-la mais rápido", afirmou, em participação virtual em evento da Apex em Miami, pela manhã. A gravação do evento só foi disponibilizada no período da tarde.

Para Guedes, a inflação deve continuar subindo nos Estados Unidos com a aposentadoria da geração "baby boomer" e com os fluxos financeiros chineses retornando para a China.

"O Fed deve acordar, porque esteve dormindo e a inflação será maior e vai durar nos EUA", completou o ministro da Economia.

