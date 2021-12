Mercado brasileiro de bicicletas elétricas tem crescimento anual de 34%

Em média, 85% do custo de um transporte que sai da loja no Brasil é só para pagar os impostos embutidos

Fatores como criação de ciclovias e ciclofaixas e a conscientização sobre os altos índices de poluição causada por veículos automotores têm levado as pessoas a procurar o transporte alternativo para se locomover. Com isso, a procura por bicicletas elétricas é maior e, em 2020, foram 32.110 equipamentos comercializados.

Entre janeiro e agosto de 2021, 24,5% a mais que igual período do ano passado, ou seja, 26.671 bicicletas elétricas. A estimativa é que até dezembro esse número ultrapasse a casa dos 43 mil.

A influência da alta da gasolina no mercado

A Associação Brasileira do Setor de Bicicletas (Aliança Bike) vem acompanhando o mercado brasileiro desde 2016 e descarta que o preço da gasolina possa influenciar na procura por bicicletas elétricas.

Segundo a entidade, a expansão é sustentada em um mais consolidado, com crescimento médio de 34% ao ano. Nos últimos 6 anos foram mais de 120 mil bicicletas elétricas colocadas em circulação no país.



“Não é possível afirmar que a alta do preço dos combustíveis tenha influência nas vendas de bicicletas elétricas. Primeiro, por ser um fenômeno ainda recente. E depois, pesquisas indicam que razões econômicas impactam menos do que outras, considerando a atual migração do automóvel para a bike elétrica, por exemplo. Isso considerando o cenário em que as bikes elétricas ainda são sobretaxadas e, portanto, são pouco acessíveis à maior parcela da população”, explicou Daniel Guth, diretor executivo da Aliança Bike.



Ele destaca que o mercado de bicicletas é diferente de outras categorias e enfrenta melhor as dificuldades. As barreiras econômicas, como a retração da economia, inflação e dólar alto são contornadas pelo potencial existente.

Preços das Bicicletas Elétricas no mercado

De acordo com a Revista Bicicletas Elétricas, em pesquisa realizada com pessoas que adquiriram o transporte: 15% desse público declarou ter investido até R$ 3 mil na aquisição, 61% pagaram acima de R$ 3 mil e no máximo R$ 6 mil, 10% gastou entre R$ 6 mil e R$ 9 mil, 4% desembolsou mais de R$ 9.000 e 10% declaram não lembrar ou preferiram não responder. A pesquisa concluiu que entre os anos de 2019 e 2020, as bicicletas elétricas compradas tiveram custo médio de R$ 3 mil a R$ 6 mil.

O que é preciso para se ter uma bicicleta elétrica?

Infelizmente o uso do equipamento fica restrito a um grupo bem seleto, 74% dos usuários têm renda superior a R$ 2 mil e mais de 50% desses ganham em média acima de R$ 5 mil por mês. A Aliança Bike aponta que a alíquota do IPI para bicicletas elétricas é superior à aplicada em automóveis, bebidas alcoólicas e tabaco, fator que encarece o produto.

Perfil de ciclistas de bicicletas elétricas (Foto: Divulgação/Revista Bicicleta Elétrica e Aliança Bike)



Para o órgão, o maior problema enfrentado pelo setor é a alta taxa de impostos. Em média, 85% do custo de um transporte que sai da loja no Brasil é só para pagar os impostos embutidos. A nível de comparação, o IPI da bicicleta convencional é de 10%, enquanto o da bicicleta elétrica é 35%, mesmo com a regulamentação do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) equiparando os produtos.

Os usuários e empresas acreditam que o preço é o principal impeditivo para que as bicicletas elétricas não se popularizem de vez. Os dados apresentados pela Aliança Bike apontam que a simples mudança no IPI de 35% para 10% significaria uma redução média de 20% no preço final do produto comercializado em todo o Brasil.

“Embora com números positivos, o mercado de elétricas no Brasil ainda está muito distante de todo o potencial. Especialmente dois fatores encabeçam a lista de razões: a falta de políticas públicas como ciclovias e bicicletários e a falta de tratamento tributário adequado”, lamenta a Associação.



