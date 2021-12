Guedes repete que 'barulho' da política tem distorcido a realidade da economia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu nesta quarta-feira, 8, que o "barulho da política tem distorcido a realidade" dos fatos sobre a economia brasileira. Ele voltou a argumentar que a sustentabilidade fiscal está preservada.

"Houve muito barulho sobre o Brasil estar perdendo o controle da política fiscal, de que o Brasil era uma vítima de populismo fiscal. Mas eu darei a vocês fatos e números", disse, reafirmando que o atual governo chegará ao fim do quarto ano gastando menos em proporção do Produto Interno Bruto (PIB) do que o governo anterior.

Guedes participou de maneira virtual em evento da Apex realizado em Miami, pela manhã. A gravação do evento só foi disponibilizada agora. O ministro voltou a destacar que o atual governo atacou os principais gastos da União, como o rombo na Previdência, a despesa com juros e, agora, a conta de precatórios.

Ele lembrou ainda que a regra do teto de gastos aplicada a partir de 2017 concedeu uma transição nos primeiros três anos. "Eles conseguiram respeitar o teto e nós então tivemos problemas. Apesar disso, nos comprometemos a respeitar o teto de gastos", enfatizou.

