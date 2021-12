Fluxo cambial total no ano até 3 de dezembro é positivo em US$ 14,324 bi, diz BC

O fluxo cambial do ano até 3 de dezembro ficou positivo em US$ 14,324 bilhões, informou nesta quarta-feira, 8, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 19,392 bilhões.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 3,621 bilhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 485,796 bilhões e de retiradas no total de US$ 482,175 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de 2021 até 3 de dezembro foi positivo em US$ 10,703 bilhões, com importações de US$ 197,870 bilhões e exportações de US$ 208,573 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 26,819 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 49,793 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 131,961 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 29 de novembro a 3 de dezembro) para o Brasil ficou negativo em US$ 903 milhões, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 1,040 bilhão no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 14,337 bilhões e de retiradas no total de US$ 15,378 bilhões.

No comércio exterior, o saldo da semana foi positivo em US$ 137 milhões, com importações de US$ 4,008 bilhões e exportações de US$ 4,145 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 440 milhões em ACC, US$ 1,075 bilhão em Pagamento Antecipado e US$ 2,631 bilhões em outras entradas.

