BC do Canadá decide manter taxa básica de juros em 0,25% e forward guidance

O Banco do Canadá (BoC, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira sua decisão de manter a taxa básica de juros em 0,25% ao ano, assim como seu forward guidance atual. Na reunião de outubro, o BoC já havia anunciado que acabará com o programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês).

Os dirigentes observam que a economia global continua a se recuperar dos efeitos provocados pela pandemia da covid-19.

"A nova variante Ômicron gerou um aumento nas restrições de viagens em muitos países e uma queda nos preços do petróleo, e injetou novas incertezas", dizem eles, que avaliam que condições financeiras acomodatícias seguem apoiando a atividade econômica.

Além da nova cepa, as inundações na província de Colúmbia Britânica podem pesar no crescimento do país, agravando as interrupções na cadeia de suprimentos e reduzindo a demanda por alguns serviços, avalia o BoC.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) deve continuar elevado na primeira metade de 2022 e moderar em direção aos 2% ao ano apenas no segundo semestre, diz o BoC. "O Banco está acompanhando de perto as expectativas de inflação e os custos trabalhistas para garantir que as forças que impulsionam os preços não sejam embutidas na inflação em curso."

O conselho do Banco julga que, dado o excesso de capacidade atual, a economia canadense segue precisando de considerável apoio monetário.

