Vendas de Natal movimentarão R$ 353 milhões em Fortaleza este ano

Seja pela troca de presente entre familiares ou para os amigos secretos de amigos e colegas de trabalho, 46,9% dos consumidores de Fortaleza irão as compras neste fim de ano. Levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC) destaca que as vendas no Natal deste ano na Capital cearense movimentarão R$ 353 milhões na Cidade.

A pesquisa conduzida pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE) expressa ainda que o saldo de vendas deste fim de ano será 10,8% maior do que o registro em 2019, antes da pandemia.

O gasto médio por pessoa neste fim de ano em Fortaleza com a compra de produtos no comércio local é de R$ 427 por consumidor, sendo maior entre os homens, que gastaram em média R$ 503. Entre aqueles que irão comprar presentes neste fim de ano, 59,5% deverá presentar no mínimo três pessoas, o que impulsiona o faturamento do varejo local e aumenta as expectativas para a data.

O que os consumidores de Fortaleza estão buscando?



Mesmo com as expectativas positivas, o levantamento estima que 46,6% dos consumidores de Fortaleza não irão comprar presente este fim de ano e outros 6,5% ainda não se decidiram.

Neste contexto, além dos preços, a maior parte dos consumidores de Fortaleza estará em busca de promoções para realizar as compras de fim de ano. O estudo do IPDC destaca que 52,3% dos consumidores consideram a existência de promoções e sorteios nas lojas como fator decisivo no momento de escolher em qual estabelecimento realizar suas compras.

Outro fator decisivo para os consumidores diz respeito à qualidade dos produtos vendidos nas lojas, 32,8% dos potenciais clientes afirmam que somente comprar o produto após ter certeza da qualidade deste. Um bom atendimento é o diferencial que levará 19,4% dos consumidores a concretizarem as compras e a a variedade de produtos nas lojas é o mais importante para outros 17,6% de fortalezenses que buscam comprar presentes este fim de ano.

Locais de compra preferidos pelos consumidores de Fortaleza:



Para o fim de ano, os consumidores de Fortaleza darão preferencia aos shopping centers e centros comerciais. Tais locais representam 68,2% da preferencia de consumo dos fortalezenses. O comércio de rua deverá ser a principal opção por 25,9% daqueles que querem comprar presentes neste Natal.

Em terceiro lugar na preferencia dos consumidores da Capital, supermercados e hipermercados marcam 17,4% da intensão de compra. O Centro da Cidade e o comércio informal será a primeira opção para 15,6% daqueles que irão presentear alguém.

Fortalecido durante a pandemia e destaca nas vendas da Black Friday, as plataformas de vendas online e o comércio eletrônico na internet devem representar apenas 13,2% das compras feitas pelos consumidores de Fortaleza. Lojas de departamentos marcaram 10,1% da intenção de compra conforme a pesquisa.

