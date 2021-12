PIB da África do Sul encolhe 1,5% no 3º trimestre ante o anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) da África do Sul encolheu 1,5% no terceiro trimestre de 2021 ante o anterior, em meio ao avanço no número de casos de coronavírus e à crise social, informou o departamento de estatísticas do país. A agência revelou que o PIB voltou ao nível do primeiro trimestre de 2016. Além da pandemia, a nação africana enfrentou em julho passado uma onda de manifestações que, segundo a instituição, reduziu a produção principalmente na agricultura e na indústria.

Tags