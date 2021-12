China: Fitch corta rating da incorporadora China Aoyuan e cita default da dívida

A Fitch Ratings rebaixou a nota de inadimplência de emissor em moeda estrangeira de longo prazo da incorporadora China Aoyuan de "CCC-" para "C". Essa é a quarta vez em dois meses que o rating da endividada empresa chinesa é cortado pela agência. Segundo a instituição, a revisão da nota reflete a visão de que um processo de default foi iniciado, depois que a companhia anunciou que não conseguiu honrar compromissos financeiros após ter sido chamada por credores a pagar principal de cerca de US$ 651 milhões. A decisão da Fitch evidencia a persistente crise de liquidez no mercado imobiliário da China. Na última sexta-feira, a Evergrande, segundo maior incorporadora do país asiático, alertou que poderia não ser capaz de cumprir obrigações financeiras.

