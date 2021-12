Centro Fashion Fortaleza amplia horário de funcionamento no mês de dezembro

Polo de confecções amplia horário de funcionamento em decorrência do aumento do fluxo de movimento de compradores do varejo

O Centro Fashion Fortaleza amplia nesta terça-feira, 7, o seu horário de funcionamento. A extensão do horário permanece até dia 24 de deste mês, véspera de Natal.

“Apesar do volume expressivo dos atacadistas, em dezembro, nosso fluxo de movimento cresce substancialmente com o incremento dos compradores do varejo. Logo, esse aumento no horário de funcionamento dá oportunidade às pessoas a virem em mais dias e horários”, afirma André Vajas, superintendente do Centro Fashion, por meio de nota.

Confira os horários de funcionamento

07/12 a 11/12 – aberto de 9h às 20h;



12/12 – aberto das 9h às 16h;



13/12 a 18/12 – aberto de 9h às 20h;



19/12 - aberto das 9h às 16h;



20/12 a 23/12 - aberto de 9h às 20h;



24/12 – aberto de 9h às 16h;

