Produção de veículos é a maior do ano e cresce 15,1% em novembro, diz Anfavea

Mesmo com montadoras ainda parando por falta de componentes eletrônicos, a produção de veículos do mês passado foi a maior do ano, alcançando 206 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. A alta na comparação com outubro foi de 15,1%, com o setor voltando a superar a marca de 200 mil veículos após oito meses.

Divulgado nesta segunda-feira, 6, pela Anfavea, entidade que representa as montadoras, o balanço mostra que, por outro lado, a produção na indústria automotiva segue aquém de anos anteriores. Em relação a novembro de 2020, houve queda de 13,5%, e o resultado foi o menor para o mês desde 2015.

Novembro, a exemplo do que acontece numa crescente desde fevereiro, foi mais um mês no qual o funcionamento de fábricas teve que ser interrompido porque faltou peças, sobretudo componentes eletrônicos. Houve paradas na Honda (sete dias em Sumaré e dois em Itirapina) e nas fábricas da Volkswagen em São José dos Pinhais, por duas semanas, e Taubaté (cinco dias).

Além disso, a produção tanto da Volks no ABC paulista quanto da General Motors (GM) em São José dos Campos (SP) foi parcialmente suspensa, com redução de um turno, enquanto 1,8 mil trabalhadores do segundo turno da Fiat continuaram afastados da fábrica pelo segundo mês.

O total montado no acumulado desde janeiro chegou a 2,04 milhões, alta de 12,9%, mas a comparação é contra um ano que teve um mês a menos de produção, já que, por conta da chegada da pandemia, a indústria parou em abril de 2020.

Vendas

As vendas de veículos, comprometidas por falta de carros nas concessionárias, registraram o menor volume para meses de novembro em 16 anos. No total, 173 mil unidades, na soma de todas as categorias, foram entregues, 23,1% a menos do que no penúltimo mês do ano passado.

Frente aos dois piores meses do ano - setembro e outubro, contra quem novembro marcou alta de 6,5% -, as vendas melhoraram, porém em patamar ainda distante dos últimos quatro anos, quando, a esta altura do calendário, a indústria fazia mais de 200 mil veículos.

Embarques

As exportações das montadoras tiveram queda no mês passado, quando os embarques somaram 28 mil veículos, 36,3% abaixo do mesmo período de 2020. Se comparado a outubro, a queda dos embarques, que têm a Argentina como principal destino, foi de 6%, levando o total exportado desde o início do ano para 334,8 mil. É um crescimento de 17,1% em relação aos onze primeiros meses de 2020.

O balanço da Anfavea informa ainda que as montadoras de veículos fecharam 42 vagas de trabalho em novembro, empregando no fim do mês 102,6 mil pessoas.

Como acontece desde o início do ano, após o desligamento da John Deere da entidade, segue suspensa a divulgação dos resultados de fabricantes de tratores e máquinas de construção, também sócios da Anfavea.

