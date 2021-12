IPO da Nubank: reserva de ações termina hoje

As começaram no dia 17 de novembro e podem ser feitas no aplicativo da fintech através da plataforma NuInvest.

O período de reserva para participar da Oferta de Ações Públicas (IPO) da Nubank termina nesta terça-feira, 7. A empresa de capital da fintech será aberta na próxima quinta-feira, 9, na Bolsa de Valores do Brasil (B3) e de Nova York. As reservas começaram no dia 17 de novembro, com investimento mínimo de R$ 30 e máximo de R$ 300 mil.

Ao finalizar a reserva, não será permitido ao cliente cancelar ou alterar as quantias informadas. Mas, caso o valor definido pelo banco ao fim da precificação for superior ao estabelecido no cadastro do usuário, ele não participará do IPO e receberá a quantia investida de volta.

CVM abre processo envolvendo Petrobras após declaração de Bolsonaro

Entidades sindicais repudiam novo estudo do governo sobre reforma trabalhista

As reservas podem ser feitas no app do banco digital e na plataforma NuInvest. O investidor deve informar o valor desejado para aplicar em ações por meio da compra de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) emitidos pela instituição financeira. O BDR equivale a uma fração de 1/6 de uma ação ordinária de classe A da Nu Holdings, empresa líder do grupo Nubank. O valor das partes dessas ainda não foi estabelecido, mas deve acontecer um dia antes da estreia da fintech na Bolsa.

A Nu Holdings estima ofertar em torno de 289 milhões de ações classe A em sua estreia nas bolsas de valores, levantando fundos de até US$ 2,8 bilhões devido aos investimentos. Os compradores de ações da Nubank devem estar atentos às diferenças entre o programa de reserva de BDRs e o Nusócios. No caso dos BDRS, estes são distribuídos gratuitamente aos clientes, os quais poderão negociar os títulos somente um ano após a emissão. O cadastro para o BDR gratuito dá direito a compra de outros títulos e vice-versa. No que se refere às fatias pagas, as negociações podem ser a todo instante com base no IPO da Nubank.



