Equipe econômica conseguiu domar principais gastos públicos, repete Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, repetiu nesta segunda-feira, 6, a avaliação de que a equipe econômica atual teria conseguido domar os principais gastos públicos. "Derrubamos e recontrolamos a trajetória de gastos com previdência, juros, salários do funcionalismo e finalmente essa jabuticaba brasileira, que são os precatórios", afirmou na cerimônia do Prêmio Tesouro Nacional 2021.

Em rápido discurso na abertura do evento, Guedes voltou a citar a redução do rombo primário em 2021.

"O País tinha um déficit de 2% do PIB quando nós chegamos, reduzimos para 1% em 2019, fomos a 10,5% do PIB em meio à pandemia, esse ano volta a 1% e ano que vem está previsto em 0,5%", reafirmou o ministro da Economia.

