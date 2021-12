Empresa de fast food faz parceria com LOUD para atingir público gamer

Burguer King realizada parceria com LOUD, e celebra a entrada da marca no universo do eSports

Nesta segunda-feira, 6, o Burguer King anunciou uma iniciativa em parceria com a LOUD, organização de eSports. Essa é a primeira vez que a marca traz uma ação 100% dedicada ao público gamer. O começo da colaboração será marcada pelo lançamento de um videoclipe com o Guxta, dono de "hits" no streaming. A produção será ambientada em um restaurante da rede de FastFood.



A ação do BK na LOUD começou na última sexta-feira, 3, em uma interação da marca com os membros da casa gamer no twitter. Ao longo do final de semana também foi possível ver alguns integrantes consumindo os sanduíches do Burger King em suas lives. A união das duas marcas seguirá com um calendário repleto de ativações, tendo parte dos influenciadores da LOUD como embaixadores do #BKnaLOUD.

“A partir de pesquisas identificamos que o Burger King é a marca preferida de fast food do público gamer e, por isso, queremos estar cada vez mais conectados com os fãs desse universo. A LOUD, além de ser a líder nesse segmento, também busca promover iniciativas irreverentes, ligadas ao universo da tecnologia, sempre com bom humor e muito entretenimento”, conta Juliana Cury, diretora de Marketing da BK Brasil.

