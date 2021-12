Zona do Euro: PMI de serviços sobe a 55,9 em novembro, mas frustra leitura prévia

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviço da zona do euro avançou de 54,6 em outubro a 55,9 na leitura final de novembro, segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 3, pela IHS Markit. Apesar do avanço, o resultado ficou aquém do indicador preliminar, de 56,6. O PMI composto, que engloba serviços e indústria, se elevou de 54,2 a 55,4 na passagem de outubro a novembro, também abaixo da preliminar, que apontava para 55,8. De acordo com a consultoria, a expansão segue sólida no bloco da moeda comum, refletindo a resiliência do setor de serviços.

