Senado dos EUA aprova extensão de financiamento do governo até fevereiro

O Senado dos Estados Unidos aprovou uma extensão de curto prazo do financiamento do governo e enviou a legislação para a mesa do presidente Joe Biden, evitando uma paralisação parcial após resolver um impasse sobre as regras da vacina.

Republicanos e Democratas chegaram a um acordo sobre o plano de gastos nesta quinta-feira, 2, para estender o financiamento até 18 de fevereiro, então rapidamente manobraram a legislação pela Câmara e pelo Senado antes do vencimento do financiamento atual às 00h01 de sábado. A legislação também inclui US$ 7 bilhões para ajudar evacuados do Afeganistão.

A Câmara aprovou a medida 221-212, enviando-a ao Senado, onde legisladores neutralizaram uma ameaça de alguns republicanos do Senado de bloquear a aprovação rápida do mandato de vacina ou teste do governo Biden. Os parlamentares realizaram uma votação de emenda sobre o assunto, que falhou. O Senado então votou por 69 a 28 para aprovar o projeto de lei de gastos. Fonte: Dow Jones Newswires.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags