Indústria brasileira chega a outubro na quinta queda consecutiva do ano, aponta IBGE

A produção industrial brasileira recuou 0,6% na passagem de setembro para outubro, no quinto resultado negativo consecutivo. No período, acumula perda de 3,7%. Três das quatro das grandes categorias econômicas e 19 dos 26 ramos pesquisados não foram bem no mês avaliado. Mas, no ano e em 12 meses, o setor cresce igualmente 5,7%.

Ante igual mês de 2020, a indústria recuou 7,8%, com resultados negativos em três das quatro grandes categorias econômicas, 19 dos 26 ramos, 56 dos 79 grupos e 60,7% dos 805 produtos pesquisados.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgada nesta sexta-feira, 2 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que destaque que outubro de 2021 teve um dia útil a menos do que igual mês do ano anterior (20 ante 21).

“Mais do que o resultado do mês em si, chama atenção a própria sequência de resultados negativos, cinco meses de quedas consecutivas na produção, período em que acumula retração de 3,7%. A cada mês que a produção industrial vai recuando, se afasta mais do período pré-pandemia. Nesse momento, está 4,1% abaixo do patamar de fevereiro de 2020”, analisa André Macedo, gerente da pesquisa.

O destaque do analista é para os efeitos da pandemia sobre o processo produtivo, que "ficam muito evidentes em função da desarticulação da cadeia produtiva", o que leva ao encarecimento dos custos de produção e ao desabastecimento de matérias primas e insumos produtivos para a fabricação de bens finais.

Influências negativas

As influências negativas mais importantes foram de indústrias extrativas (-8,6%) e produtos alimentícios (-4,2%).

Extrativas voltaram a recuar após avançar 2,2% no mês anterior, quando interrompeu três resultados negativos consecutivos e que acumularam perda de 2,5%. Já produtos alimentícios intensificaram a redução de 3,2% em setembro.

Outras contribuições negativas vieram de máquinas e equipamentos (-4,9%), de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-5,6%), de produtos têxteis (-7,7%), de metalurgia (-1,9%), de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (-21,6%), de produtos de madeira (-6,6%), de confecção de artigos do vestuário e acessórios (-4,1%), de produtos de metal (-1,9%), de veículos automotores, reboques e carrocerias (-0,8%) e de produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-2,4%).

