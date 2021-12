Gita Gopinath será promovida ao cargo número 2 do FMI em 2022

A economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gita Gopinath, substituirá Geoffrey Okamoto no cargo de primeiro vice-diretor-gerente da instituição a partir do ano que vem. Gopinath havia anunciado que deixaria a entidade para assumir posição acadêmica na Universidade de Harvard em janeiro.

"Tanto Geoffrey quanto Gita são ótimos colegas - estou triste por ver Geoffrey partir, mas, ao mesmo tempo, estou muito feliz que Gita tenha decidido ficar e aceitar a nova responsabilidade de ser nossa primeiro-vice-diretor-gerente", afirmou a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva.

Nascida na Índia, Gita Gopinath tem 49 anos e ocupa o cargo de economista-chefe do FMI desde 2019.

