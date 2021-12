Fitch reafirma rating da Rússia em BBB, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou nesta sexta-feira, 3, o rating da Rússia em BBB, com perspectiva estável. De acordo com a agência de classificação de risco, a nota de crédito do país reflete a estrutura política "consistente e confiável", um "forte" balanço externo, com posição de credor líquido, e finanças públicas "sólidas".

Em contraposição a tais fatores, estão o "baixo crescimento potencial do PIB da Rússia, a governança fraca em relação aos pares, a alta dependência de commodities e os riscos geopolíticos", pondera a Fitch. Segundo a agência,o risco de sanções em curso e as perspectivas limitadas de reforma estrutural em áreas necessárias para aumentar a tendência da taxa de crescimento da continuam a restringir a classificação.

"O relatado aumento de tropas russas ao longo da fronteira com a Ucrânia ressalta o risco geopolítico e de sanções. Embora tal movimento possa ser planejado para aumentar a alavancagem da política internacional, o cálculo estratégico para uma invasão real permanece obscuro, e nosso caso básico permanece: isso não se transforma em uma guerra total com a Ucrânia", alerta a Fitch, que considera o risco de sanções adicionais como alto.

A agência projeta ainda um crescimento de 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2021, seguido de uma desaceleração com alta de 2,6% em 2022.

