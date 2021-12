Yellen diz que Powell está comunicando claramente antes sobre política monetária

Questionada durante em painel do evento Reuters Next sobre a política monetária dos Estados Unidos, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, se recusou a comentar e disse defender fortemente a autonomia do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Ela ainda avaliou que o presidente da instituição, Jerome Powell, está comunicando de forma clara e com antecedência quais serão os próximos passos do banco central americano.

Em relação aos cargos para o Fed que ainda precisam de nomeação, como vice-presidente para Supervisão, Yellen disse esperar que o presidente Joe Biden faça a indicação "muito em breve".

Sobre a adoção de moedas digitais pelo Fed, Yellen, que já ocupou a liderança da instituição, disse ver prós e contras.

A secretária afirmou não ter opinião definida ainda sobre o assunto e aguardar o relatório prometido por Powell.

