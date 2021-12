Lira diz que há acordo de líderes para votar projeto do Refis na próxima semana

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quinta-feira, 2, que há um acordo de líderes para votar o novo Refis na próxima semana. O projeto foi aprovado no Senado em agosto, mas aguarda análise dos deputados.

Em coletiva de imprensa, após reunião de líderes, Lira disse que haverá um esforço concentrado nas próximas duas semanas para votar matérias no Congresso, inclusive o Orçamento de 2022.

O projeto do Refis prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores que mais empregam no País por mais dois anos. A desoneração acabaria em 2021. O relator do Refis na Câmara é o deputado André Fufuca (PP-MA).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags