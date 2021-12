CMO do Congresso retoma reunião sobre relatório de receitas do Orçamento 2022

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso retomou a reunião deliberativa extraordinária iniciada na tarde desta quarta-feira, 1º de dezembro, para discutir e votar o relatório de receitas do Orçamento de 2022. A reunião havia sido suspensa temporariamente para esperar a chegada do relator da matéria, senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR).

O parlamentar acabou de chegar ao local.

No parecer, o relator recalculou a arrecadação do próximo ano aumentando a projeção em R$ 72,1 bilhões, para R$ 2,027 trilhões, dos quais R$ 47,5 bilhões ficariam com a União após repasses a Estados e municípios.

