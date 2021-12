Balança comercial tem déficit de US$ 1,307 bilhão em novembro

A balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 1,307 bilhão em novembro, com crescimento nas importações superando o das exportações no período. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 1º de dezembro, pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia. Em novembro de 2020, o resultado foi positivo em US$ 2,488 bilhões.

No mês passado, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) avançou 37%. As exportações somaram US$ 20,296 bilhões em novembro(+23,2%). Já as importações chegaram a US$ 21,603 bilhões em novembro (+53,1%).

Na quarta semana de novembro (22 a 28), o saldo comercial foi de déficit de US$ 577 milhões. Na quinta semana de novembro(29 a 30) foi positivo em US$ 320 milhões.

De janeiro a novembro, a balança comercial acumula superávit de US$ 57,191 bilhões. O valor é 19,9% maior do que o mesmo período do ano passado. Houve um aumento de 34,9 % nas exportações e de 39,7% nas importações do período.

Em novembro, houve crescimento de US$ 22,39 milhões ( 16,5%) em Agropecuária; crescimento de US$ 32,62 milhões ( 14,8%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 143,48 milhões ( 28,3%) em produtos da Indústria de Transformação..

Já nas importações, houve crescimento de US$ 10,74 milhões ( 61,8%) em Agropecuária; crescimento de US$ 65,39 milhões ( 248,3%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 300,07 milhões ( 43,5%) em produtos da Indústria de Transformação.

