Auxílio Catador: Sema libera pagamento aos beneficiários nesta sexta-feira, 3

O montante faz referência às parcelas dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto do Edital nº 001/2021

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema) vai liberar a partir desta sexta-feira, 3, os pagamentos do auxílio financeiro para os habilitados no Programa Auxílio Catador, Edital nº 001/2021. O montante faz referência às parcelas dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto.

Devem receber o benefício os catadores que comprovaram a produtividade mínima mensal de triagem e classificação dos resíduos recicláveis.

Confira aqui a lista de contemplados nos pagamentos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Latam realiza primeiro voo regular para Aeroporto de Jeri

Fluxo cambial total no ano até 26 de novembro é positivo em US$ 15,227 bi

Balança comercial tem déficit de US$ 1,307 bilhão em novembro

Bancos digitais miram crédito para veículos

Os beneficiários poderão receber o pagamento o no autoatendimento das agências bancárias, nos correspondentes bancários, ou mesmo, realizar compras nos estabelecimentos que aceitem a bandeira do cartão, no caso, Visa.

A secretaria informa que, em caso de dúvidas ou para mais informações, contatar a Coordenadoria de Desenvolvimento Sustentável (Codes), através do e-mail auxiliocatador2021@sema.ce.gov.br ou pelo telefone (85) 3108 2777.

Tags