Psaki: Biden está usando todas as ferramentas para tentar lidar com a inflação

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta terça-feira, 30, que o Federal Reserve (Fed) e os mercados esperam que a inflação nos Estados Unidos irá diminuir ao longo do tempo, e que o presidente Joe Biden está usando todas as ferramentas para tentar lidar com o tema. Em coletiva de imprensa, a representante indicou que a administração busca resolver problemas nas cadeias de fornecimento, e reduzir os preços dos combustíveis.

Segundo Psaki, o governo está em contato com integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), e espera que o grupo aumente a oferta na próxima reunião. Por sua vez, a porta-voz afirmou que é "frustrante" observar queda de 10% nos preços do barril, como ocorreu recentemente, e isso não se refletir nos preços dos combustíveis. Ainda assim, a representante não indicou uma mudança de planos, e apontou para os lucros das grandes empresas do setor como componentes da questão.

Sobre a variante Ômicron do coronavírus, a porta-voz disse que o país tem os melhores especialistas para responder as perguntas acerca da mutação, "mas ainda não as temos". Segundo ela, a cepa pode ser menos letal, algo que deve seguir sendo avaliado.

Questionada pelas tratativas de um acordo nuclear com o Irã, Psaki apontou para o Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), assinado em 2015, como opção. Segundo ela, os EUA seguem comprometidos com a diplomacia no tema.

