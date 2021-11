Onyx: governo trabalha em programa de microcrédito a empreendedores e 'invisíveis'

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta terça-feira, 30, que o governo trabalha na estruturação de um programa de microcrédito direcionado a empreendedores e ao grupo dos "invisíveis", que estão na informalidade.

"Nós estamos trabalhando junto com (Carlos) Melles (Sebrae), na constituição de um programa de microcrédito para empreendedores e invisíveis. E o objeto é dar condição de sustentabilidade, com a condição de que eles caminhem para a formalização, num trabalho de profundidade, e usando a capilaridade que tem o Sebrae, e que o Carlos Melles, presidente do Sebrae, vai coordenar com suas equipes", disse Onyx durante participação no 93º Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC).

Também durante o evento, o ministro afirmou que o governo vai apresentar na virada do ano um projeto para incentivar a migração da informalidade no mercado de trabalho para a formalidade. "Vai estar disponível para as prefeituras brasileiras logo na virada do ano, que é um sistema de contratação simplificada. Um jovem ou pessoa de mais de 50 anos vai para uma prefeitura, trabalha um turno, recebe o equivalente, e ela tem a obrigatoriedade da qualificação", disse o ministro.

