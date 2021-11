Marinho: Estamos lançando brevemente um novo marco hídrico no Brasil

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou nesta terça-feira, 30, que o governo irá lançar em breve um novo marco hídrico para o Brasil, a exemplo do marco legal do saneamento, em vigor desde julho de 2020. Sem dar maiores detalhes da novidade, Marinho afirmou que a iniciativa vai permitir uma gestão mais eficiente das outorgas hídricas no País.

"Estamos lançando brevemente um novo marco hídrico no Brasil, a exemplo do marco saneamento (...) Posso assegurar que a água é mais importante que petróleo", disse Marinho durante participação no 93º Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC).

