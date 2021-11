Guedes: Reforma tributária vai acontecer, a nossa já está lá no Congresso

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira, 30, que a reforma tributária "vai acontecer". "A nossa já está lá no Congresso", emendou o ministro em participação no 93º Encontro Nacional da Indústria da Construção (ENIC). Na fala, por sua vez, Guedes reconheceu a atuação de setores contra a aprovação do texto e disse que não foi "um ato inteligente" do mundo empresarial não apoiar a reforma.

"Pela primeira vez íamos tributar dividendos, íamos eliminar juros sobre capital próprio, mas o lobby é forte. Acho que não foi ato inteligente do mundo empresarial não apoiar a reforma", disse Guedes.

Provocado pelo presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins, sobre a atuação da Receita Federal, o ministro afirmou que "um finge que tributa e outro finge que paga". "Eu estou conhecendo o povo da Receita, eles são fiéis servidores. O erro é de formulação, eles estão na função deles de arrecadar, e o setor privado vai e inventa outra jabuticaba", respondeu Guedes. "Acha que está tributando os bancos em 44%, só que quando vê no fim do ano o lucro e o imposto, eles pagam 10,7%", completou o ministro.

