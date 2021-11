Tesouro/Valle: Se houver demanda de mais recursos para perícias, vamos ajustar

O secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, afirmou que, se houver demanda maior de recursos para perícias médicas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o governo vai ajustar.

Nesta segunda-feira, 29, reportagem do Estadão mostrou que o INSS está informando às varas da Justiça Estadual em São Paulo que não há mais dinheiro para pagar perícias médicas de segurados que solicitam benefícios em casos de acidentes, o que tem deixado os beneficiários sem os pagamentos.

Segundo Valle, dentro da programação orçamentária existe um espaço para despesas com previdência em geral. "Houve previsão de aumento de pagamento de benefícios e de BPC. Não tenho certeza se esse tema das perícias está previsto. Mas é um tema ajustável para 2021. Se tiver demanda do órgão setorial, vamos analisar e ajustar."

