Confiança de serviços cai 2,3 pontos em novembro ante outubro, mostra FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 2,3 pontos na passagem de outubro para novembro, na série com ajuste sazonal, para 96,8 pontos, informou nesta segunda-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). A queda levou o índice ao menor nível desde junho passado, quando ficou em 93,8 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice caiu 0,8 ponto, após seis meses seguidos de alta.

Em novembro, o Índice de Situação Atual (ISA-S) caiu 1,8 ponto, para 92,8 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE-S) recuou 2,7 pontos, para 100,9 pontos. A queda do ICS atingiu 12 dos 13 segmentos pesquisados, informou a FGV.

"Em novembro, o resultado negativo do ICS foi influenciado tanto pela piora da percepção sobre o momento atual quanto das expectativas. A disseminação da queda sugere que o ritmo de recuperação perde um pouco de força no final do ano. Apesar do avanço do programa de vacinação, o ambiente macroeconômico frágil é que pode adicionar mais incerteza na continuidade da recuperação na virada para 2022", diz a nota divulgada pela FGV.

A Sondagem de Serviços de novembro coletou informações de 1.501 empresas entre os dias 1º e 25 do mês.

