Aeris investe quase R$ 30 milhões na consultoria Falconi para aumento de performance

A Aeris Energy, empresa com sede no Ceará que fabrica pás eólicas, anunciou nesta segunda-feira, 29, contrato com a Falconi, consultoria brasileira de gente e gestão. O investimento de quase R$ 30 milhões é para o desenvolvimento e evolução dos sistemas de gestão da companhia, com foco na performance operacional da Aeris e nos desafios futuros.

Para ambas, a parceria reforça os planos de longo prazo para fortalecerem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que propôs 17 frentes para a sociedade avançar rumo ao desenvolvimento sustentável, sendo uma delas a ODS 7 (Energia Limpa e Acessível).

Segundo comunicado, o acordo prevê o pagamento de 50% em dinheiro e a outra metade por meio de ações da Aeris (AERI3).

"A parceria reforça o potencial de crescimento da fabricante de pás eólicas e do setor de energia renovável, que, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA – International Energy Agency), terá que quadruplicar de tamanho para atender uma demanda mundial de 390 GW por ano até 2030", informa a empresa.

O contrato terá duração inicial de três anos e o pagamento em ações será realizado por meio de tranches semestrais, que contarão com uma quantidade de ações AERI3 já fixadas na assinatura.

“Nos próximos 3 anos, nosso foco será em aumentar a nossa eficiência para capturar o máximo retorno possível do nosso backlog de quase R$ 10 bilhões, até 2025. Para isso, resolvemos contratar a melhor consultoria existente, com um contrato de longo prazo e uma estrutura inovadora, reforçando nossa maneira de fazer negócios e parcerias”, frisa Bruno Vilela, CEO da Aeris Energy, em nota.

Nos médio e longo prazos, a empresa projeta a entrada no segmento offshore, bem como a construção de uma fábrica nos Estados Unidos, para aproveitar o plano do governo norte-americano, que prevê implantar, até 2030, 30 gigawatts em eólicas offshore. Ainda mira no crescimento do mercado livre no Brasil.

