Webinar Raio X vai debater os desafios da economia para 2022

O projeto realizado pela Fundação Demócrito Rocha e OPOVO CBN apresenta as perspectivas dos mercados frente ao crescimento da economia nacional. O webinar, com inscrições gratuitas, será no dia 30 de novembro.

Inflação alta, o difícil cenário fiscal brasileiro, o surgimento de uma nova variante do Coronavírus e as novas oportunidades de negócio que estão surgindo no Ceará. Para analisar as perspectivas de mercado frente a esses fatores que devem ditar o ritmo de recuperação da economia, o O POVO realiza nesta terça-feira, dia 30, o webinar Raio X "Ceará: Desafios da Economia em 2022".

O programa será transmitido ao vivo, às 14 horas, nas redes sociais do Grupo de Comunicação O POVO e Fundação Demócrito Rocha. Para participar, os interessados devem se inscrever gratuitamente, neste link.

Participam do debate o secretário de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do Ceará, Francisco de Queiroz Maia Júnior; o secretário Executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil do Estado do Ceará, Célio Fernando Bezerra Melo; e o vice-presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Carlos Prado. A mediação do debate será feita pela editora adjunta de economia, Irna Cavalcante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto IPCA em 12 meses está perto do pico, diz presidente do BC, que espera melhora

Turismo nacional deve encerrar o ano com crescimento de 16%

Ocupação não deve cair com suspensão de grandes eventos no Réveillon, projetam hotéis

Economia monitora nova cepa, mas programas de auxílio dependem da PEC dos Precatórios

O projeto Raio X é um estudo sobre análises setoriais, tendências e perspectivas da economia cearense. Ao todo, já foram realizadas três lives setoriais: infraestrutura, com presidente da Qair Brasil, Armando Abreu; a força do agronegócio brasileiro, com o secretário executivo do agronegócio, Sílvio Carlos Ribeiro Vieira Lima; e os desafios do empreendedorismo, com o diretor técnico do Sebrae no Ceará, Alci Porto.

Para conhecer mais sobre o projeto Raio X acesse o site .



O projeto Raio X é uma realização da Fundação Demócrito Rocha e do O POVO CBN, com apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza. A iniciativa conta com patrocínio da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Instituto Euvaldo Lodi (Iel) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Tags